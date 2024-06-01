"Если бы все члены НАТО сделали это". Страна-соседка России предложила план победы для Украины

В Эстонии подчеркнули, что всем союзникам необходимо сосредоточиться на помощи Украине

Власти Эстонии убеждены, что как только война в Украине закончится, Россия переключится на страны Балтии. Чтобы этого не допустить, на вооружение Украины хотят выделить 1% ВВП страны.

Об этом сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас, передает ВВС. Она отметила, что у страны нет "плана Б".

"Если бы каждая страна НАТО сделала это — Украина победила бы", — сказала премьер-министр Эстонии, имея в виду выделение процента от своего ВВП.

Кая Каллас отметила, что у Эстонии нет "плана Б", который рассматривает гипотетическую победу России в войне. В приоритете "план А" — сосредоточиться на помощи Украине отразить российское вторжение.

"Мы не должны поддаваться пессимизму. Победа на Украине – это не только территория. Если Украина вступит в НАТО, даже не имея какой-то территории, то это победа, потому что она окажется под зонтиком НАТО", — добавила премьер-министр.

При этом внутри самой Эстонии растет недовольство среди граждан из-за повышения налогов для оплаты их вклада в оборону Украины. В то же время офицеры НАТО тоже отмечают, что видят угрозу в России и уже сейчас нужно готовиться к возможной войне.

"Мы должны готовиться к войне, чтобы ее не было", — сказал один из них.

На южной границе Эстонии с Латвией проходят учения вместе с солдатами из Великобритании. А на севере, в городе Тапа сосредоточена боевая группа из 1200 человек, танков, артиллерии, беспилотников и роты элитной французской горной пехоты. В планах увеличить численность иностранных солдат до 3-5 тысяч человек.

"Это окно в тактическое развертывание российских войск. Теперь мы рассматриваем нашу подготовку здесь, в Эстонии, скорее как репетицию миссии, направленной конкретно на борьбу с врагом, которого мы видим на юге [Украины]", — сказал бригадный генерал Джайлс Харрис, который командует британскими силами в Эстонии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что президент Эстонии пообещал "поставить Россию на колени". В МИД страны-агрессора уже отреагировали на такое заявление.