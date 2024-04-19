"Должны быть готовы": генерал НАТО сказал, когда Россия может напасть на страны Альянса

Российская агрессия против Украины в 2022 году спровоцировала глубочайший кризис в отношениях Запада и России со времен 1962 года

Российский террористический режим может быть готов через пять-восемь лет атаковать страны НАТО. Если РФ решит это сделать, именно столько времени уйдет у россиян, чтобы восстановить свою изрядно потрепанную в Украине армию, тогда как НАТО может быть неготовым к войне.

Об этом сказал генеральный инспектор вооруженных сил Германии, генерал-лейтенант Карстен Бройер, сообщает информационное агентство Reuters. По его словам, аналитики НАТО отмечают, что за минимум пять лет россияне, если оставить их в покое, восстановят свою боевую силу до уровня, когда смогут задуматься об атаке на члена Альянса.

"Я не говорю, что это произойдет, но что это возможно… Мы видим, что Россия производит много военной техники и не отправляет всю эту технику на передовую в Украину… поэтому к 2029 году мы должны быть готовы. То, что мы видим, — это угроза через пять-восемь лет", – сказал генерал.

Издание особо отмечает, что российская агрессия против Украины в 2022 году спровоцировала глубочайший кризис в отношениях Запада и России со времен 1962 года, когда мир стоял на грани ядерной войны. Российский террористический режим регулярно заявляет, что не намерен нападать на НАТО, о чем говорил также и российский диктатор Владимир Путин. Однако заявлениям россиян после февраля 2022 почти не верят.

6 из 32 членов НАТО имеют общую границу с российскими террористами. Это Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

Похоже, что Третья мировая война начнется в течение следующих пяти-десяти лет, воевать придется против альянса Китая и России, а Украина будет одним из лучших союзников США. Такие ответы дали граждане Соединенных Штатов на соцопросе, проводимом американской организацией YouGov.

Ранее "Телеграф" писал, что угроза Третьей мировой войны вполне реальна, считает бывший спецпредставитель США из Украины Курт Волкер. Поэтому мир должен приложить усилия для его предотвращения. Если российского диктатора Владимира Путина удастся остановить в Украине, это станет существенным фактором остановки глобального конфликта.

Больше на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Третья мировая война вполне возможна, — Курт Волкер о проигрыше России, переговорах с Путиным и планах Трампа"