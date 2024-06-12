Росія може напасти на НАТО? Міністр оборони Німеччини назвав дату

Країни Альянсу мають бути готовими до будь-якого сценарію та відновити потенціал стримування у плані особового складу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія може напасти на НАТО через п’ять років. У зв’язку з такою загрозою він вважає за необхідне повернути обов’язкову військову службу в країні.

Таку заяву Пісторіус зробив пресконференції у Берліні. Про це пише Telegram-канал "Bild на русском".

На думку міністра, ситуація із погрозами змінилася за останні кілька років. Тому він вважає, що у Німеччині треба повертати обов’язкову військову службу.

"Ми повинні виходити з того, що у 2029 році Росія зможе напасти на одну з країн НАТО. Тому ми повинні відновити потенціал стримування в плані особового складу", — сказав Пісторіус.

Також він додав, що найближчим часом чисельність бундесверу має бути збільшена зі 181 тисячі осіб до 203 тисяч. За оцінками НАТО, Німеччині ще потрібно близько 200 тисяч резервістів.

Пісторіус підкреслив, що бундесвер хоче набирати "найсильніших, найпідготовленіших і наймотивованіших".

"Ми не хочемо нудної та безглуздої військової служби", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Збройних силах Норвегії розповіли, коли очікується напад Росії на країни НАТО.