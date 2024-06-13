Ярая сторонница Украины может занять одну из ключевых должностей в ЕС — Politico

Более конкретные договоренности должны появиться после неформального ужина лидеров стран-членов ЕС 17 июня

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля на посту главы дипломатии Европейского союза. При этом ее критиковали за слишком "ястребиную позицию" в отношении России.

Как пишет Politico со ссылкой на свои источники, в ЕС уже начинают прослеживаться тенденции относительно кандидатов на ключевые должности. В частности там прогнозируют, что Урсула фон дер Ляйен останется на посту главы Еврокомиссии, а Роберта Мецола будет переизбрана на должности президента Европарламента.

На должность главы Евросовета может претендовать бывший премьер Португалии Антониу Кошту, а главой дипломатии ЕС может стать Кая Каллас.

"Некоторые западные лидеры опасались, что Каллас может сосредоточиться исключительно на России и не уделять достаточного внимания другим регионам, особенно Ближнему Востоку и Африке. Но с тех пор эта оппозиция утихла, поскольку Каллас идеально вписывается в нынешнюю головоломку с трудоустройством географически, политически и дипломатически", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сама премьер Эстонии не возражает от этой должности.

Как сообщалось ранее, Каллас неоднократно призывала усилить помощь Украине, а также выступала за ее скорейшее вступление в ЕС и НАТО.