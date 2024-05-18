"Ловушка, которую устроил Путин": премьер Эстонии объяснила, почему западная помощь Украине поступает с задержками

Однако противным не должен диктовать будущее

Украина получает недостаточно помощи от западных партнеров из-за их страха. И страхи стран разные: от ядерной угрозы до миграции населения.

Такое мнение высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас в субботу на дискуссии конференции Леннарта Мэри о поддержке Украины. Об этом пишет ERR.

На вопрос, что мешает в поддержке Украины в достаточном объеме, она отметила: "Нас в поддержке Украины сдерживает страх. У стран есть разные страхи, будь то ядерный страх, страх эскалации или страх миграции. Мы не должны попасть в ловушку страха, потому что это именно то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы мы боялись и не поддерживали Украину из-за страха".

Однако в то же время премьер подчеркнула, что поддержка нашей страны будет решительной, ведь противник не диктует будущее.

"Мы будем действовать решительно и не позволим нашим противникам диктовать наше будущее", – добавила Кая Каллас.

По ее словам, Украина должна получать необходимую помощь столько, сколько потребуется.

"Это значит, что мы должны помочь Украине оттеснить Россию к ее границам. Мы должны продолжать применять санкции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Агрессор должен компенсировать нанесенный ущерб, а виновные, включая российское руководство, должны быть привлечены к ответственности. Конец серых зон – это мир, который нужен Европе – это значит, что Украина должна стать членом и ЕС, и НАТО", – добавила премьер.

Ранее "Телеграф" писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, 14 мая находившийся в Киеве с необъявленным визитом, заявил, что новая американская помощь уже на днях поступит в Украину. Также чиновник заверил, что США подготовят нашу страну к членству в НАТО.