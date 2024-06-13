Затята прихильниця України може обійняти одну з ключових посад у ЄС — Politico

Більш конкретні домовленості мають з’явитися після неформальної вечері лідерів країн-членів ЄС 17 червня

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас може змінити Жозепа Борреля на посаді голови дипломатії Європейського Союзу. При цьому її критикували за надто "яструбину позицію" щодо Росії.

Як пише Politico із посиланням на свої джерела, в ЄС уже починають простежуватися тенденції щодо кандидатів на ключові посади. Зокрема там прогнозують, що Урсула фон дер Ляйєн залишиться на посаді голови Єврокомісії, а Роберта Мецола буде переобрано на посади президента Європарламенту.

На посаду голови Євроради може претендувати колишній прем’єр Португалії Антоніу Кошту, а головою дипломатії ЄС може стати Кая Каллас.

"Деякі західні лідери побоювалися, що Каллас може зосередитися виключно на Росії і не приділяти достатньої уваги іншим регіонам, особливо Близькому Сходу та Африці. Але з того часу ця опозиція вщухла, оскільки Каллас ідеально вписується в нинішню головоломку з працевлаштуванням географічно, політично та диплом, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сама прем’єр Естонії не заперечує цю посаду.

Як повідомлялося раніше, Каллас неодноразово закликала посилити допомогу Україні, а також виступала за її якнайшвидший вступ до ЄС та НАТО.