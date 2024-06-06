"Я организовал переговоры, а "Джонсонюк" все поломал": Шевченко рассказал о разговоре Зеленского с Лукашенко

Депутат говорил с Лукашенко всю ночь на второй день после агрессии, чтобы он связался с президентом Украины

Народный депутат Евгений Шевченко вместе с начальником ГУР МО Кириллом Будановым в начале полномасштабного вторжения РФ организовали переговоры по телефону президента Украины Владимира Зеленского с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда речь шла о переговорах Украины с Россией на территории РБ.

Об этом народный избранник рассказал "Телеграфу" в интервью: "Я рисковал жизнью, где мой "Герой Украины"? Нардеп Шевченко о переговорах с Лукашенко, конце войны и русском языке".

На вопрос о том, поддерживает ли он сейчас связь с Лукашенко, он ответил отрицательно.

"А какой смысл? Я все что мог — сделал, переговоры организовал. Приехал "Джонсонюк" (речь об экс-премьере Великой Британии Борисе Джонсоне. — Ред.) и все поломал. А, не дай Бог, мы сейчас опять вернемся к тому же Стамбулу. Тогда ради чего все это было? Чтобы потом опять вернуться к тому, что я организовал?", — сказал Шевченко.

Стоит добавить, что первые месяцы полномасштабного вторжения распространились слухи, что бывший премьер Великой Британии Борис Джонсон якобы рекомендовал президенту Владимиру Зеленскому продолжать войну и отказаться от переговоров. Хотя сам он это отрицает.

Шевченко также отметил, что разговаривал с Лукашенко всю ночь на второй день после агрессии, чтобы он связался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Вообще хронология очень простая: 25 февраля 2022 года Зеленский вышел на пресс-конференцию и говорит, что мы хотим переговоры, давайте встречаться. Он предложил первый. Россия тут же отправила в Минск свою переговорную группу. Потом что-то случилось и наши говорят: "Мы не можем поехать". Русские объявили, что если завтра не прибудет встречная делегация, то мы уезжаем обратно. Со мной связался Буданов и говорит: "Евгений, нужно что-то делать, ситуация очень тяжелая", — объяснил Шевченко.

В то же время, по словам нардепа, Зеленский уже не хотел разговаривать и был в определенном настрое. Тогда Шевченко попросил Лукашенко, чтобы тот первый позвонил украинскому лидеру.

"И он действительно позвонил на телефон Арахамии. И пусть Арахамия не врет, что Зеленский с ними не разговаривал. Зеленский с ним разговаривал минут 40, они ругались, и только после этого Лукашенко гарантировал Зеленскому, что ничего с переговорной группой не случится, пусть смело едут. На одном конце провода был Буданов и президент, а на другом — я и Лукашенко. Мы, в принципе, сделали это вдвоем: Буданов и я", — пояснил Шевченко.

На вопрос о том, почему именно к нему обратился Кирилл Буданов и были ли они знакомы, Шевченко сказал, что они друг друга хорошо знали. При этом он не стал уточнять, имеет ли он какое-либо отношение к ГУР МО и сказал обращать к ним с такими вопросами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Шевченко объяснил свое тревожное заявление насчет возможного открытия российско-белорусского второго фронта.