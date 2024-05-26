Такого давно не было: после визита Путина в Беларуси заметили необычную военную активность россиян (карта)

Новые боевые единицы прибыли в страну

Спустя всего несколько дней после визита кремлевской верхушки в Беларусь там сейчас фиксируют необычную военная активность. Туда впервые за долгое время прилетели российские боевые вертолеты.

Об этом сообщает мониторинговое сообщество "Беларускі Гаюн". По их данным, на беларуский аэродром "Барановичи" прилетели российские вертолёты Ми-24 и Ми-8. Отмечается, что это первые и пока единственные военные вертолеты с момента вывода вертолетной группировки ВС РФ из Беларуси, которая произошла аж в августе 2023.

Кроме того сейчас на данном аэродроме находятся российские боевые самолеты.

Напомним, днем 24 мая самолет Януковича приземлился в Гомеле. Ранее стало известно о визите Путина в Беларусь. Однако возможную встречу с Януковичем ни одна из сторон не объявляла. После этого депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил, что эти визиты, по его мнению, могут свидетельствовать об открытии второго фронта. Впрочем, на эту информацию сразу отреагировали в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны (ЦПД СНБО). Там отметили, что россии выгодно что-то нагнетать на этом фланге фронта. "Теперь возможны только информационные выпады. Что будет дальше и что сделает Россия отследим"

Также "Телеграфу" в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) рассказали, что пока на границе с Беларусью изменений нет.

Ранее "Телеграф" писал, почему Лукашенко заявляет о подготовке к войне. Ответ дали в СНБО.