Тривожний дзвінок? У Білорусі розпочалася "позапланова перевірка" Збройних Сил

Армія Лукашенко брязкатиме зброєю біля кордонів

У п’ятницю, 21 червня, у Білорусі розпочалася раптова перевірка армії за участю військових частин, підрозділів сил спеціальних операцій, артилерії, ракетних військ, сил протиповітряної оборони.

Позапланова перевірка проводитиметься на прикордонних полігонах у Брестській та Гомельській областях. Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь.

"Сьогодні почалася раптова перевірка готовності з’єднань та військових частин Збройних Сил до виконання завдань із призначення. До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ та артилерії, ВПС та військ ППО", ― пише пресслужба Міноборони РБ .

У відомстві прозвітували про план проведення цієї перевірки. Спочатку війська відпрацюють питання оперативного зайняття призначених районів, їх підготовку, організацію охорони та оборони. На першому етапі також планують відпрацювати заступ на чергування.

Після цього війська виконають навчально-бойові завдання. Відомство не конкретизувало їх. Але вказало місця проведення "перевірки" — у Брестській та Гомельській областях. Це прикордонні райони.

Ці області межують з Україною

Позапланова перевірка Збройних сил РБ — тривожний дзвінок. Брестська область межує з Україною та країною НАТО Польщею. Гомельська область теж межує з Україною, а також із Росією.

Автори проєкту Беларускі Гаюн, який займається моніторингом військової активності на території Білорусі, припустили, що криється за позаплановою перевіркою ЗС РБ. Аналітики вважають, що таким чином намагаються відповісти на нібито "нарощування угруповання українських військових" біля спільного кордону.

"З огляду на географію перевірки можна припустити, що перевірка є "відповіддю" на нібито нарощування чисельності українського військового угруповання на кордоні з Білоруссю", ― пише Беларускі Гаюн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після зустрічі Путіна та Лукашенка у травні в Білорусі активізувалися російські війська. Буквально за кілька днів туди РФ направила бойові гелікоптери.