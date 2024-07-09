В Германии на митинге после удара по "Охматдету" запретили говорить по-украински: детали скандала

Полиция и активисты утверждают противоположное

На митинге у посольства России в столице Германии Берлине против удара РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве запретили украинский язык. Полиция запрещала собравшимся выступать по-украински, разрешая делать это только по-немецки и по-английски.

Как сообщает BILD, вечером в день бесчеловечного российского удара, 8 июля, на бульваре Унтер-ден-Линден в центре Берлина напротив посольства России собралось около 900 человек. Они выступили против массированного ракетного удара ВС РФ по городам Украины, в том числе по детской больнице "Охматдет". Акция была организована движением украинцев в Германии "Вече" (Vitsche e.V). Люди принесли с собой цветы, фотографии, флаги Украины, антивоенные плакаты. Звучал лозунг "Слава Украине!".

Однако берлинская полиция запретила собравшимся выступления на украинском языке, призывая произносить их только по-немецки и английски. Закона о запрете говорить на каком-либо языке в Германии нет, но с недавних пор полицейские имеют право требовать или нанять переводчика, или говорить на языке, понятном им.

Дело в том, что в апреле 2023 года на акции радикальных мусульман в Берлине призывали уничтожить Израиль по-арабски, но полиция этого не понимала. В ответ на это и были приняты нормы, описанные выше. По заявлению полиции, "Вече" согласовало акцию днем, но до вечера не нашло переводчика с украинского. Однако украинцы опровергают это.

"Это неправда. Нас просили об этом, но никакой итоговой договорённости не было. Многие украинцы ещё не очень хорошо говорят по-немецки. Язык — это часть нашей идентичности. И как назло именно перед посольством РФ многие из нас были приговорены к молчанию", — сказал представитель Vitsche e.V.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден отреагировал на ракетный удар по Украине, во время которого пострадала детская больница "Охматдет". Он заявил, что на этой неделе в Вашингтоне во время встречи с президентом Владимиром Зеленским вместе с союзниками объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".