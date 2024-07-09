Брюссель роздратований діями Орбана: як ЄС може поставити Угорщину на місце

Головування Угорщини в ЄС може різко закінчитись

Активність угорського прем’єра Віктора Орбана на міжнародній арені починає дратувати інших членів Євросоюзу. Не виключено, що його самодіяльність призведе до того, що Будапешт втратить головування в ЄС.

Про це пише Politico із посиланням на свої джерела. Зазначається, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та голова Євроради Шарль Мішель вже розкритикували Орбана за те, що той намагається діяти від імені всього союзу, хоча уповноважений представляти лише свою країну.

Джерела видання кажуть, що європейські країни були роздратовані тим, що Орбан використовує адаптацію гасла трампістів "Make Europe Great Again" ("Зробимо Європу знову великою"), проте зустріч із російським диктатором затьмарила навіть це.

"З такою зустріччю головування закінчується, так і не розпочавшись по-справжньому", — розповіло джерело видання.

Ще одне джерело відзначило, що напруга зросте ще сильніше, оскільки Угорщина швидше за все блокуватиме фінансування закупівлі зброї ЄС для України під час засідання Ради із закордонних справ, 20 липня.

Як повідомив старший науковий співробітник німецького фонду Маршалла Даніель Хегедуш, якщо ЄС справді захоче припинити "тролінг з боку Орбана", то це може статися за кілька тижнів згодою чотирьох п’ятих голосів у Єврораді.

Нагадаємо, Орбан 2 липня несподівано відвідав Київ, де вперше з початку російського вторгнення провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським. На цьому він не зупинився і вже 5 липня опинився в Москві, де поговорив із російським диктатором Володимиром Путіним. 7 липня стало відомо, що після цього він вирушив до Китаю і одразу після цього полетить до Вашингтона.