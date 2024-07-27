"Таємна вечеря" з трансгендерами вибухнула скандалом: чому шоу відкриття Олімпіади у Франції захейтили

Олімпійські ігри почалися з низки скандалів

У Франції 27 липня відбулося урочисте відкриття Олімпійських ігор 2024 року. Проте його організатори дещо переборщили з епатажністю, що призвело до того, що її сприйняли занадто неоднозначно.

Зокрема, головним приводом для скандалу стала нібито образа почуттів християн через спробу відтворити фреску "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі, на якій зображено Ісуса разом з учнями. Оскільки у сцені у Франції взяли участь чоловіки у жіночому одязі, то це викликало негативну реакцію від консервативних європейців і, звичайно ж, від росіян.

Сцену також засудив єпископат Франції, який взагалі повідомив, що сцена містила елементи глузування з християн.

"Сьогодні вранці наші думки з християнами з усіх куточків світу, яких зачепила крайність і провокаційність деяких сцен (церемонії відкриття Олімпіади). Ми сподіваємося, що вони розуміють, що олімпійське свято виходить далеко за межі ідеологічних пристрастей кількох художників", — йдеться у заяві.

Варто зазначити, що сцена "Таємної вечері" є однією з улюблених у масовій культурі і її неодноразово використовували у кінематографі, мультиплікації, відеокліпах і навіть у рекламі (включаючи гігантів Apple та Levi’s). Тому можна припустити, що цього разу така негативна реакція громадськості виникла через зухвалий одяг та трансгендерних людей.

Таку думку, зокрема, висловив мільярдер Ілон Маск, який висловив думку, що це було "дуже неповажно стосовно християн".

Втім, також важливо відзначити, що у Франції зараз спостерігається турбулентність у суспільстві після надзвичайного зростання популярності ультраправої партії Марін Ле Пен, яка ледь не перемогла на позачергових виборах три тижні тому.

Однак найбільш показовою була реакція в російському сегменті мережі, де вже традиційно кричать про "бездуховність" і "сатанізм". Зокрема, у великих російських групах в Telegram почали говорити про те, як західні публічні особи вже вишиковуються в черзі, щоб виїхати жити в Росію.

Дуже показовою була реакція деяких російських агентів впливу Заході. Наприклад, блогер Джексон Хінкл порівняв відкриття Олімпійських ігор у Франції та Росії. Примітно, що його відео без згадки контексту вже розлетілося українським сегментом мережі.

Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов пояснив, що Франція є батьківщиною секуляризму (концепції відокремлення держави від релігії), а також боротьби проти релігії та церкви, а тому подібного варто було очікувати

"Я б здивувався, якби автори шоу обійшли увагою французький войовничий секуляризм. А він у Франції дійсно войовничий, бо Франція традиційно наступає на релігійні цінності. Тому для підготовленої людини, нічого скандального не відбулось, все як зазвичай у Парижі. Проводились би Ігри десь у консервативній релігійній країні (наприклад у Саудівській Аравії), що не має традицій секуляризму і боротьби з релігією, ви би побачили зовсім інше шоу, і це шоу не сподобалось би прихильникам секулярних поглядів", — зазначив він.

Варто зазначити, що скандал виник і у феміністичній спільноті. Там звернули увагу, що олімпійський вогонь несли чоловік та трансгендерний чоловік, тобто жінок із цієї церемонії повністю виключили.

Не обійшлося і без більш "дрібних" конфузів. Наприклад, коментатор представив південнокорейських спортсменів, як делегацію КНДР, а олімпійський прапор взагалі підняли вгору ногами.