"Адовая безвкусица": в России набросились на Францию из-за церемонии открытия Олимпиады

Россиян не допустили до церемонии открытия Игр-2024

В Париже состоялась неоднозначная церемония открытия Олимпийских игр. В России тут же начали поливать грязью Францию.

Российская журналистка Ксения Собчак назвала шоу "чудовищным". Соответствующий пост она опубликовала на своем telegram-канале.

"Какое-то просто чудовищное открытие Олимпиады. Или я что-то не понимаю? Адовая безвкусица. Идея сделать город декорацией звучит хорошо, но это из серии ожидание versus реальность: город больше и круче всех этих аляповатых костюмчиков.

Вспомните Пекин – великолепное открытие, Токио – супер, Сочи – славься вечно Андрей Болтенко и Эрнст. А это? Ну, будто шоу-балет "Тодес" в Саратове", – Собчак.

Еще одна журналистка из РФ Елена Вайцеховская увидело плохое знамение из-за перевернутого олимпийского флага.

"Повешенный вверх ногами на флагшток олимпийский флаг на вчерашней церемонии открытия – жутковатый момент в своем символизме.

На международном языке перевернутый флаг означает, что в стране беда, чрезвычайное положение. И ведь по сути именно это переживает сейчас весь олимпийский спорт – в какую обертку ни заверни его на Играх", — написала Вайцеховская.

Российская блогерша Настя Ивлеева сравнила церемонию открытия с "голой вечеринкой", которую она организовала в РФ.

"Немного подглядела за церемонией открытия Олимпиады в Пориже (через о, да). Что, собственно, хочу сказать: вечеринка у нас была стильнее. Спасибо всем за Сочи и чемпионат мира по футболу", – написала Ивлеева.

А вот в Украине церемония открытия получила позитивную реакцию. Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко отметила, что церемония открытия Олимпиады-2024 стала источником радости и света.

Напомним, церемония открытия Олимпиады-2024 стала причиной религиозного и политического скандалов.