Лазерное шоу, Снуп Догг и "сатанинские ритуалы": открытие Олимпиады-2024 взорвало сеть

Шоу было ярким, но для многих неоднозначным

В пятницу, 26 июля, в столице Франции Париже стартовала Олимпиада-2024, которая продлится до 11 августа. Открытие олимпийских игры, было ярким, но вызвало немало критики.

"Телеграф" рассказывает, чем впечатлило открытие Олимпиады-2024. Впервые в истории летних Олимпийских игр шоу проходило не на стадионе, а на реке Сене и вдоль нее. 7500 спортсменов в 85 лодках проплыли по Сене через центр французской столицы к Эйфелевой башне и финишировали перед площадью Трокадеро. Нашу сборную встретили аплодисментами.

Одно из элементов открытия — лазерное шоу. Оно было масштабным и впечатлило даже Илона Маска.

Одним из почетных факелоносцев стал американский рэпер и продюсер Снуп Догг. За несколько часов до официального открытия он прошел по улицам Сен-Дени на севере столицы Франции, держа в руках олимпийский факел.

Первой артисткой, которая вышла на сцену, стала Леди Гага. Ее выступление было ярким и красочным.

Закрывала церемонию 56-летняя канадская певица Селин Дион. Она мощно выступила перед Эйфелевой башней в мерцающем серебристом платье. Интересно, что она также выступала во время Олимпиады-1996 в Атланте.

Это стало ее первым публичным выступлением после перерыва из-за неизлечимой болезни. В 2022 году Селин Дион рассказала, что у нее диагностировали синдромом мышечной скованности.

Некоторые элементы шоу носили довольно скандальный характер — так, нарекания христиан вызвала аллюзия на сцену тайной вечери Иисуса Христа. Его и других присутствующих заменили на мужчин в женской одежде.

Кроме того, многим не понравились и демонические мотивы, которые рассмотрели в одном из эпизодов. Среди символов были черепа, "сатанинское" красное освещение и "мотивы смерти", пишут в сети.

"Это безумие. Открывать свое мероприятие, заменив Иисуса и учеников на Тайной вечере на мужчин в женских одеждах. На земле 2,4 миллиарда христиан, и, по-видимому, Олимпиада хотела громко заявить им всем, прямо с порога — не добро пожаловать", ""Это не пародия. Олимпиада RIP", — делятся в сети впечатлениями от этой части действа.

Западная пресса также неоднозначно оценивает церемонию. Так, британский Daily Mail назвал ее "катастрофической". Во-первых, ее омрачили ливни и зрители, политики, знаменитости "и королевские особы со всего мира были вынуждены укрыться от ужасного дождя". Это при том, что синоптики предупреждали о дождях.

Это не единственный казус. Когда президент Эммануэль Макрон объявил о начале игр, на площади Трокадеро подняли олимпийский флаг вверх ногами.

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