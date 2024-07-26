Олимпиада-2024: прямая видеотрансляция церемонии открытия Игр в Париже

Парад спортсменов впервые состоится на реке

В пятницу, 26 июля, официально стартуют XXXIII Летние Олимпийские игры в Париже. Традиционно страна-хозяйка подготовила шоу, которое состоится в рамках церемонии открытия Игр.

В прямом эфире в Украине мероприятие покажет "Суспільне Спорт" на своем YouTube-канале. Начало эфира — в 20:30 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Париже

Организаторы подготовили несколько сюрпризов на церемонии открытия. Во-первых, впервые в истории летних Олимпийских игр шоу состоится не на стадионе, а на главной водной артерии – реке Сене – и вдоль нее. Кроме того, парад спортсменов будет проходить также на реке.

Многие жители и гости Парижа смогут увидеть мероприятие вживую совершенно бесплатно, ведь билеты требуются лишь на нижних набережных. Парад завершится перед финалом церемонии на Трокадеро. Цель этой Олимпиады – провести Игры, созданные для спортсменов и самими спортсменами, а потому именно атлеты будут главными звездами на церемонии открытия.

Добавим, что по информации TMZ, на церемонии открытия Игр-2024 выступят Селин Дион и Леди Гага.

Напомним, еще до старта Игр на Олимпиаде прогремело несколько скандалов. Во-первых, спортсменам не хватает еды в олимпийской деревне. Во-вторых, на олимпийском футбольном турнире произошел скандал в группе сборной Украины.