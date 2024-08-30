"Мы не стороны войны": в Польше сделали резкое заявление об уничтожении дронов и ракет над Украиной

Россия может воспринять это как провокацию

В Минобороны Польши заявили, что не будут сбивать российские беспилотники или ракеты над Украиной. А также не будут тренировать украинских солдат на украинской территории.

Об этом сказал заместитель министра обороны во время встречи глав оборонных ведомств стран ЕС Польши Павел Залевский, пишет RMF24.

"Мы не рассматриваем ни в одном формате то, что является одним из украинских ожиданий, а именно возможность сбивать ракеты или беспилотники с польской территории", – заявил Залевский.

Он считает, что "радикальное усиление Западом противовоздушной обороны Украины должно быть достаточным и не нуждается в такой поддержке со стороны польских ВВС". Он отметил, что "Украине должно быть чем себя защищать", но подчеркнул, что "страны НАТО и ЕС не являются сторонами войны".

Залевский решительно отверг украинское предложение, чтобы страны-союзники НАТО, такие как Польша, сбивали летящие на них российские ракеты или беспилотники, но все еще находятся в украинском небе.

Также он отверг идею Киева об обучении украинских военных на украинской территории.

Эта идея поддерживает Францию и некоторые североевропейские страны. Однако она не получила единодушной поддержки в странах ЕС. Прежде всего, Германия и Австрия считают, что Россия может воспринять это как провокацию. Есть также опасения, что ЕС не сможет обеспечить безопасность европейских инструкторов.

Польша присоединяется к противникам этой идеи. По словам Залевского, подготовка украинских солдат в том виде, в каком она сейчас проходит в странах ЕС (то есть в Польше или Германии), "является наиболее эффективной". По его мнению, на двусторонней основе некоторые страны ЕС могут тренироваться в Украине, но, как он подчеркнул, "Польша не является одной из них".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во время масштабной атаки российских террористов на Украину, произошедшую в понедельник, 26 августа, на территорию Польши залетел "неопознанный объект". Польша не стала сбивать российскую ракету.