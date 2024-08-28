Процесс запущен, но идет медленно: Польша помогает Украине вернуть военнообязанных домой

У Зеленского подчеркнули, что часть украинских мужчин уже приняла решение вернуться

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал договоренности о возврате украинских мужчин между Украиной и Польшей. По его словам, страна-союзница уже начала рекрутинговый проект.

Об этом он рассказал в интервью "Новини.LIVE". Михаил Подоляк отметил, что возвращение украинских военнообязанных мужчин происходит исключительно на добровольной основе.

"Мы не можем делать этого принудительно, и президент это подчеркнул. Законодательство других стран четкое — если человек попросил убежище или как-то иначе легализован на территории другой страны, никто не может заставить его", — сказал советник главы ОП.

Он добавил, что украинцы уже начали возвращаться через рекрутинговые центры в Польше, но процесс пока идет медленно и "должен набрать оборотов". Также это дает возможность легализоваться в стране, так как многие украинцы выехали незаконно, особенно в начале полномасштабной войны.

"Сегодня есть смена законодательства в Украине касательно мобилизации и, безусловно, многим нужно легализоваться. Потому что многие думают про свою семью и свое будущее. Многим страшно, но некоторые этот страх превозмогают", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что ранее в Польше заявили о готовности помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин домой. Но подчеркнули, что сделать принудительно они это не смогут.