Гучні заяви Путіна про переговори - пусті балачки? У Німеччині насторожили заявою

Мирні переговори під загрозою

Уряд Німеччини висловив сумніви щодо готовності російського керівництва до конструктивних мирних переговорів стосовно ситуації в Україні. Офіційний представник німецького уряду Штеффен Хебештрайт заявив, що нещодавні висловлювання російської влади не створюють враження її бажання вести конструктивний діалог.

Водночас у Берліні наголошують на загальносвітовому прагненні якнайшвидшого завершення війни. Як повідомляє німецьке інформаційне агентство DPA, цю позицію озвучили під час брифінгу в Берліні 9 вересня.

Хебештрайт зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий до телефонної розмови з російським президентом, якщо вважатиме це доцільним. Проте наразі в уряді не бачать передумов для такого кроку. Представник німецького уряду також підкреслив, що говорити про дату наступної мирної конференції зарано.

Напередодні канцлер Шольц в інтерв'ю телеканалу ZDF висловився за прискорення переходу до мирного процесу в Україні. Він наголосив на необхідності досягнення "справедливого миру" для України. При цьому про можливість її капітуляції чи надання Росії перепочинку у військових діях не може йти мови.

Канцлер також підтримав ідею участі Росії у другому "саміті світу" з пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту. Шольц підтвердив, що така конференція обов'язково відбудеться, хоча конкретних дат не назвав.

Раніше "Телеграф" писав, чи запросять Путіна на Другий саміт миру. Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.