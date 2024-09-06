"Это необходимо": Орбан сделал очередное "миротворческое" заявление по Украине

Он все еще пытается играть роль миротворца в русско-украинской войне

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин могут встретиться. Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что это нужно для окончания войны.

Свою очередную "миротворческую" идею Орбан предложил на экономическом форуме в итальянском городе Черноббио. Сообщает Politico.

Отвечая на вопрос, возможна ли встреча Путина и Зеленского, венгерский премьер сказал: "Конечно. Она необходима! … Первый вопрос – это коммуникация. Если нет коммуникации, война становится все хуже и хуже".

По словам венгерского политика, у него "хорошие отношения" с украинским президентом – даже после того, как он после этого отправился в Москву для переговоров с Владимиром Путиным.

Здесь следует добавить, что после его визита в РФ в Украине отреагировали и заявили, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

Также добавим, что в первые недели председательства Венгрии в Совете Европейского Союза Орбан пытался представить себя как "миротворца", совершив визиты в Украину и Россию, а затем в Китай.

Ранее "Телеграф" писал, что Сийярто сделал заявление о членстве Украины в НАТО.