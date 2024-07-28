Зеленский назвал срок, когда будет готов мирный план по окончании войны

Глава государства назвал главное требование

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план для второго саммита мира будет готов к ноябрю. Ему будет предшествовать ряд переговоров с разными странами по территориальной целостности Украины.

Об этом глава государства рассказал в интервью японскому телеканалу NHK. Он подчеркнул, что не может реагировать на призывы к прекращению огня, пока Россия продолжает оккупировать украинскую территорию.

"Терпение, помощь и дипломатическое давление – вот три фактора для справедливого окончания войны", – сказал Владимир Зеленский в разговоре.

Он добавил, что США и Европа показывают свою объединенность, что создает дополнительное давление на Москву, и показывает, что у нее нет никаких шансов.

По его словам, Киев начинает детальные дискуссии с третьими странами по поводу территориальной целостности и создания дорожной карты для достижения мира.

"Я поручил эту задачу Офису президента и дипломатическим командам. План будет готов к концу ноября", — анонсировал президент.

Зеленский также рассказал, что 19 июля, во время телефонного разговора с республиканским кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, он сказал Трампу, что Владимир Путин является "убийцей" Украины.

"Важно понимать, с кем мы имеем дело. Очень важно, чтобы Трамп это понимал", – объяснил украинский президент. Он также рассказал, что пригласил кандидата в президенты США посетить Украину, чтобы "увидеть своими глазами", какова ситуация в стране.

NHK передает, что в июле официальные лица Киева контактировали с президентскими кампаниями Дональда Трампа и вице-президента США Камалы Гаррис.

"Мы контактировали с его (Трампа – ред.) командой. Трамп сказал мне, что он доступен для любых вопросов, и что у меня есть его номер телефона", – рассказал Зеленский.

Второй саммит мира

Украина планирует созвать второй Глобальный саммит Мира до того, как в США пройдут президентские выборы. При этом второй саммит планируется проводить с участием представителей России. Но позже стало известно, что в Кремле отказались от участия в глобальной конференции. Там заявили, что в слухах о приглашении представителя России увидели якобы ультиматум.

Ранее "Телеграф" писал, что с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращение всех похищенных детей и военнопленных подписали 78 присутствующих государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".