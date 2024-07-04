"Может, в Кремле будет другой человек": Зеленский рассказал, пригласят ли Россию и Путина на второй Саммит мира

Украина ожидает, что на ее стороне будет большинство мира

Следующий Саммит мира предполагает присутствие на нем представителей России. На саммит может приехать даже российский диктатор Владимир Путин.

Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Украина действует по своему плану.

"Если следующий Саммит мира будет идти по тому плану, который мы предполагаем, второй саммит предполагает, что будет план со всеми пунктами, как мы видим окончание войны, и на нашей стороне будет большинство мира. Мы работаем именно в таком направлении. Этот план, если он будет готов, мы организовываем второй Саммит мира, и там должны быть представители Российской Федерации. А кто это будет, мы посмотрим", – подчеркнул глава государства.

На уточняющий вопрос, будет ли это именно Путин, Зеленский заявил, что не уверен в этом. Президент Украины высказал предположение, что Путин боится выезжать из России.

В то же время, отвечая на вопрос, будет ли приемлемым, если на саммит приедет именно Путин, Зеленский заявил: "А есть возможность, чтобы кто-то был вместо Путина? Рассматривается такой вариант, что вместо Путина кто-то будет в России? Нет, может, к этому моменту в Кремле будет другой человек. Ну что ж, значит, будет другой".

Напомним, с 15 по 16 июня Украине удалось собрать на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии около 100 делегаций из разных частей света. Итоговое коммюнике с призывом к ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращении всех похищенных детей и украинских военнопленных подписали 78 государств, что швейцарская сторона назвала "хорошим результатом".