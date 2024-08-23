Уже говорил об этом с Путиным. Привезет ли премьер Индии мир в Украину

Премьер Индии не пытается навязать свой мирный план.

В пятницу, 23 августа, в Украину с первым в истории двусторонних отношений визитом прибудет премьер-министр Индии. Ожидаются переговоры Нарендры Моди с президентом Владимиром Зеленским и подписание ряда документов.

О целях визита индийского премьера "Телеграф" пообщался с политологом, председателем правления "Восточноевропейского института развития" Мридулой Гош.

Вопросы мира

Премьер Моди анонсировал, что в Киеве он намерен обсудить возможность мирного урегулирования войны между РФ и Украиной. В июле этот вопрос был в центре его встречи с Владимиром Путиным в Москве.

— Он говорил с Путиным об этих вещах. И 9 июля, когда господин Моди делал импровизированное пресс-заявление по результатам, четко сказал, что они высказались по поводу Украины, и что уважают позиции друг друга. То есть уже было подчеркнуто, что их с Путиным позиции отличаются, — объясняет эксперт. — Премьер Моди четко осознает толкование мира по-путински и толкование мира господина Зеленского и видит различия.

Политолог напоминает, что визиту индийского премьера в Киев предшествовали многочисленные двусторонние прямые контакты высокопоставленных чиновников обеих стран и, собственно, личные встречи лидеров государств, в том числе на полях саммита Большой семерки в Италии.

— Во время визитов в воюющую страну главные вопросы "Как выйти из этой ситуации?", "Что нужно делать, чтобы остановилась война?" — я думаю, об этом уже не раз говорили премьер Моди с президентом Зеленским. И сейчас будут делать это еще раз. Но не хотелось бы, знаете, гадать на кофейной гуще, делая предположение, — говорит эксперт.

Она подчеркнула: в отличие от других политиков, индийский премьер не пытается навязать собственный мирный план.

— Бразильский лидер выходит со своими "формулами мира". Затем премьер Венгрии Орбан и Китай выходят со своими. Моде же не выдвигает какие-то свои "формулы мира". Он только делает заявления и скромно знает свое место: что не ему решать вопросы Украины и России, — говорит политолог.

Оборонный сектор и самолеты

Как объясняет Мридула Гош, вне политического контекста встречи, Индия и Украина могут быть заинтересованы в сотрудничестве в области доступных и эффективных военных технологий.

— Боеспособность Украины поражает весь мир. Есть очень серьезно развитые технологии, которые могут эффективно поражать цели, но при этом они бюджетные.

Эффективные, но более дешевые технологии — это то, на чем вся наша промышленность, в принципе, построена. Потому что мы не всегда могли получить западные технологии, но часто производили свои. Возьмем, например, отрасль фармацевтики. Большие гиганты нам не давали нужного, поэтому мы начали производить генерики (воспроизведенные аналоги препаратов. — Ред.). И сейчас 60% либо 70% этих генериков от нас импортируют в США. Индия является глобальным фармацевтическим гигантом.

Военно-промышленный комплекс Индии – еще один пример. Очень много сейчас мы производим у себя, и это политика господина Моди "Make in India". Он делает упор на производстве внутри страны, что дает дополнительные рабочие места людям и так далее. Поэтому, возможно, украинские технологические компании могут быть заинтересованы в том, чтобы производство было в Индии, — добавляет Мридула Гош.

До полномасштабного вторжения украинское государственное предприятие "Антонов" планировало заключить контракты с индийскими партнерами по разработке и изготовлению локализованных в Индии обновленных транспортных самолетов.

Russia goodbye?

Также политолог развенчивает информацию о зависимости Нью-Дели от Москвы в плане вооружения. Гош приводит цифры, ссылаясь на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира: в 2009 году зависимость Индии от РФ составила 76% всего оборонного комплекса. Но в 2019 году уже 36%.

— Есть отдаление от России, и это происходит очень постепенно. Сегодня РФ не может поставлять оружие и не делает этого давно.

А Индия, например, нуждается в ремонте техники. Возможно, сейчас Польша будет этим заниматься, потому что у нее есть нужные технологии со старых времен. Мне кажется, что господин Моди на Восточную Европу обращает новое внимание. Это то, чего не было. Ведь всегда была эта сфера влияния России, — объясняет эксперт.

Во время своего третьего срока в должности премьер Моди может "стучать в новые двери" в Восточной Европе, чтобы искать новые союзы и партнерства, добавляет Мридула Гош.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что Индия призвала своих граждан эвакуироваться из трех приграничных регионов РФ.