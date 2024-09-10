Орбан выключит рубильник? В Раде объяснили, почему не следует перекрывать транзит российской нефти

По мнению Кучеренко, ситуация опасна

Венгерская компания договорилась с Россией о продолжении транспортировки российской нефти по украинскому трубопроводу. Ранее Лукойл доставляла в Венгрию нефть, а теперь венгерская MOL должна осуществлять доставку самостоятельно от границы, поскольку на российскую компанию наложены санкции. Новое же соглашение между MOL и РФ позволяет обойти ограничения, остановившие экспорт нефти. Украина же не может закрыть краны, чтобы не дать РФ зарабатывать на энергоносителях, ведь должна придерживаться ч. 2 276-й статьи Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Телеграф" расспросил первого заместителя председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, как случилось, что Украина вынуждена транзитом поставлять российскую нефть венграм.

"Не понимаю этих криков о транзите нефти. Она постоянно проходила через наши территории, несколько лет. Она шла вчера, позавчера, месяц назад. Что изменилось сейчас"?, — отметил он.

Изменения связаны только с заменой Лукойла на другую компанию, пояснил депутат. Также он обратил внимание на то, что Украина таким же образом покупает электроэнергию именно через Венгрию и Словакию, когда ее не хватает.

По мнению депутата, власти должны предоставить официальные объяснения ситуации украинцам, которые не поняли, почему мы перекачиваем нефть через свою территорию. "Мир не делится на черное и белое, он гораздо сложнее", — сказал Кучеренко. Он предполагает, что в случае, если Украина теоретически откажется от транзита, венгры и словаки могут сделать то же самое нам со светом (отказаться экспортировать из-за своих мощностей нам электричество). Тогда мы будем сидеть без света, считает политик.

Ранее Телеграф также писал, как долго Путин будет зарабатывать в Европе с помощью транзита нефти в Украине. Эксперт Геннадий Рябцев рассказал, что Украина также получает "копеечку" из этого транзита.