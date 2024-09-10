Орбан вимкне рубильник? У Раді пояснили, чому не слід перекривати транзит російської нафти

На думку Кучеренка, ситуація небезпечна

Угорська компанія домовилась із Росією щодо продовження транспортування російської нафти українським трубопроводом. Раніше Лукойл доставляла в Угорщину нафту, а тепер угорська MOL повинна здійснювати це самостійно від кордону, оскільки на російську компанію накладено санкції. Нова ж угода, між MOL та РФ, дозволяє обійти обмеження, які зупинили експорт нафти. А Україна не може закрити крани, аби не дати РФ заробляти на енергоносіях, адже мусить дотримуватись ч. 2 276-ї статті Угоди про асоціацію з ЄС.

"Телеграф" розпитав першого заступника голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, як так сталось, що Україна змушена транзитом постачати російську нафту угорцям.

"Не розумію цих криків щодо транзиту нафти. Вона постійно проходила через наші території, кілька років. Вона йшла вчора, позавчора, місяць тому. Що змінилось зараз"?, — зазначив він.

Зміни пов’язані лише з заміною Лукойлу на іншу компанію, пояснив депутат. Також він звернув увагу на те, що Україна таким самим чином купує електроенергію саме через Угорщину та Словаччину, коли її не вистачає.

На думку депутата, влада має надати офіційні пояснення щодо ситуації українцям, які не зрозуміли, чому ми перекачуємо нафту через свою територію. "Світ не ділиться на чорне і біле, він значно складніший", — сказав Кучеренко. Він припускає, що у разі, якщо Україна теоретично відмовиться від транзиту, угорці та словаки можуть зробити таке ж саме нам зі світлом (відмовитись експортувати через свої потужності нам електрику). Тоді ми будемо сидіти без світла, вважає політик.

Раніше "Телеграф" також писав, як довго Путін буде заробляти на Європі за допомогою транзиту нафти в Україні. Експерт Геннадій Рябцев розповів, що Україна також отримує "копієчку" з цього транзиту.