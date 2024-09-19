Соответствующую заявку опубликовали на официальном сайте городка

Словакия как член Европейского Союза и НАТО официально поддерживает Украину в российско-украинской войне. Страна оказывает военную и гуманитарную помощь Украине, а также принимает украинских беженцев. Словацкое правительство неоднократно осуждало российскую агрессию и поддерживало санкции против России. Однако, несмотря на официальную позицию государства, президент известен своей пророссийской позицией, а в стране время от времени появляются инициативы в поддержку РФ. Одно из таких – сбор средств для жителей Курской области России, где Украина проводит военную операцию.

В частности, на официальном сайте словацкого города Смольно появилось объявление о сборе средств для "граждан России из Курской области". Организаторы призывают поддержать "беженцев из Курской области" и собрать средства на приобретение предметов первой необходимости. Для этого открыт специальный банковский счет в местном банке.

Инициаторы сбора противопоставляют свою акцию другой инициативе по закупке боеприпасов. Они характеризуют свою деятельность как гуманитарную помощь, в отличие от сбора средств на военные нужды.

В обращении также упоминается о "сотнях тысяч семей потомков героев в России, которые пожертвовали своими жизнями за нас во Второй мировой войне". Этим аргументом организаторы пытаются апеллировать к исторической памяти и вызвать сочувствие к жителям Курской области.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о жителях Суджи на Курщине, сделавших откровенные признания о войне. В частности, они заявили, что власти их бросили, а ВСУ наоборот помогают.