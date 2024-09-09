Пророссийский Фицо доигрался? Евросоюз хочет лишить Словакию финансирования

Желание Фицо упразднить антикоррупционную спецпрокуратуру может дорого стоить Словакии

Европейский Союз рассматривает предложение осудить Словакию за "эрозию демократических норм" из-за решения пророссийского премьер-министра Роберта Фицо упразднить специальную антикоррупционную прокуратуру в стране. Это может привести к тому, что Евросоюз лишит Словакию финансирования.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что Фицо, сказали источники, пытается отменить спецпрокуратуру, поскольку она занимается делами, связанными с попытками хищения фондов ЕС.

Чиновники в Евросоюзе возмутились желанием Фицо, поэтому процесс осуждения и лишения Словакии денег уже запущен. Сейчас он на начальном этапе, его должна одобрить глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Лишение Словакии денег ЕС будет иметь для страны очень серьезные последствия: в отличие от Венгрии, которая кое-как способна выжить без финансирования, более 80% государственных инвестиций в Словакии финансируются именно на средства ЕС.

Комиссия рассматривает ряд мер, направленных на лишение Словакии средств. Так, у страны могут изъять 2,7 млрд евро грантов, которые предоставлялись на борьбу с коронавирусом, поскольку одним из условий было создание и работа спецпрокуратуры. Также ЕК может применить "механизм обусловленности" – он позволяет ЕС заморозить средства, если для них есть риски, в том числе коррупционные. Это лишит Словакию еще 12,8 млрд евро (частично или полностью).

Словакия станет второй страной, к которой могут быть применены такие ограничения. Первой стала Венгрия, для которой ЕС заморозил 6,3 млрд евро из-за нарушения правительством пророссийского Виктора Орбана верховенства закона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сторонник Фицо, президент Словакии Петер Пеллегрини раскритиковал Украину из-за прекращения транзита нефти "ЛУКойл" через трубопровод "Дружба". Он пригрозил отреагировать на такие действия.

Позже Фицо попытался смягчить заявления своего клеврета, отметив, что Словакия предложила Украине "технические решения" по возобновлению транзита нефти российской компании "ЛУКойл" через украинскую территорию. Словакия сильно зависит от нефти, идущей через нефтепровод "Дружба".