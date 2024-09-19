"До Зеленского не дошло": Польша может устроить проблемы Украине во время председательства в ЕС — СМИ

В Польше снова заговорили о Волынской резне

С началом 2025 года Польша возглавит Совет ЕС на полгода. Это окажет ей влияние в процессе вступления Украины в Евросоюз.

По данным издания Onet, польский МИД рассматривает евроинтеграционные стремления Украины как возможность продвижения собственных интересов. В частности, сообщается, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рекомендовал президенту Зеленскому решить исторические вопросы с Польшей заранее.

Волынская трагедия должна быть обсуждена

Сикорский считает это менее проблематичным сейчас, чем в ходе официальных переговоров о вступлении. Однако, по словам источников, это предложение не нашло должного отклика у Президента Украины.

Представители польского МИД отмечают, что Украина уже обращается к ним с разными запросами, в частности, относительно одновременного открытия всех переговорных разделов во время польского председательства в ЕС. Польские дипломаты считают подобный подход беспрецедентным и сложным для реализации.

В министерстве предполагают, что украинская сторона рассчитывает на скорейшее завершение переговоров, учитывая предварительную поддержку ЕС после российского вторжения. Однако польские дипломаты отмечают, что следующий этап потребует более основательного подхода и взаимного сотрудничества. Очевидно, они намекают на разрешение многолетних споров по поводу Волынской трагедии. Кстати, это уже не первая угроза Польши заблокировать вступление Украины в ЕС, если не будет решен вопрос "Волынской резни", как ее называют в ЕС.

Справка. Волынская трагедия — это серия массовых убийств гражданского населения Украинской Повстанческой Армии с участием польских батальонов шуцманшафта, советских партизан, украинцев и поляков на Волыни и в Восточной Галичине в 1943-1944 годах. Это событие до сих пор остается болезненной темой в отношениях между Украиной и Польшей.

Польская сторона рассматривает эти события как геноцид и настаивает на официальном признании этого факта Украиной. Украинская же сторона, признавая трагичность событий, склонна рассматривать их в более широком контексте польско-украинского конфликта того периода, отмечая взаимное насилие. Эти разногласия в трактовке исторических событий иногда приводят к напряженности в двусторонних отношениях, особенно когда вопрос поднимается на политическом уровне. Обе страны признают необходимость примирения и исследования этих событий, но достижение полного консенсуса остается сложной задачей.

Недавно глава польского МИД Сикорский побывал в Киеве. "Телеграф" рассказывал о главном из его пресс-конференции.