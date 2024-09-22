"Україна перебуває під тиском": у Польщі зробили чергову заяву на тлі розбіжностей із Зеленським

Глава польського МЗС відповів дипломатично

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час свого візиту до США заявив про підтримку України. Він заявив, що вона перебуває під тиском.

Про це повідомляє RMF24, цитуючи Сікорського. За даними видання програма візиту глави польського МЗС включає участь у сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку та відвідування заводу General Dynamics Land Systems у Детройті, де виготовляються танки Abrams, замовлені Польщею. Крім того, заплановані зустрічі з представниками польської діаспори та членами Конгресу від штату Мічиган.

"Ми прагнемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, Україною, а також фізичну присутність американських військ на території Польщі", — наголосив Сікорський.

Говорячи про значущість альянсу зі США, Сікорський зазначив, що це важливий союз для Польщі, адже він дозволяє почуватися у більшій безпеці.

Коментуючи поточні відносини з Україною, на тлі повідомлень про розбіжності між ним та президентом Зеленським, польський міністр дипломатично заявив:

"Україна перебуває під тиском. Має хороші результати на морі, але на суші ситуація дещо гірша. Ми підтримуємо Україну, проте, природно, у нас є і свої вимоги, як це буває між сусідами".

Раніше "Телеграф" писав, що різка заява міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського з "рекомендацією" президенту Володимиру Зеленському заздалегідь розв'язати з Варшавою історичні питання, у тому числі й питання Волинської трагедії, інакше Польща може влаштувати Україні проблеми під час головування в Євросоюзі, має давні корені. Детальніше про це читайте за посиланням.