Волынская трагедия. Историк объяснил, почему Польша сакрализует травмы прошлого

Чтобы построить свою национальную идентичность

У Польши огромное количество травм прошлого, как и украинское общество. Только когда мы говорим о травмах Голодомора или Второй мировой войны, мы стараемся их обрабатывать. А польское общество травмы прошлого – и среди них Волынская трагедия – не столько пытается проработать, как сакрализовать, построить свою национальную идентичность на травмах прошлого.

Такое мнение высказал историк Александр Зинченко "Телеграф". Полную версию разговора читайте в пятницу, 20 сентября, в 9:00.

И, как говорит историк, проблема заключается в том, что бы ни делали украинцы, у нас нет такого влияния на польское общество, чтобы можно элементарно прокоммуникировать какие-то проблемы, говорит он.

— Когда начинаешь объяснять, что было до двух десятков фактов вандализма [на украинских захоронениях в Польше], на которые польское государство не реагировало, а порой кощунственные вели себя… Мы наложили мораторий после того, как был разрушен памятник в Грушовичах — болгаркой срезали украинский герб. Я бы хотел посмотреть на польское общественное мнение, что в польских СМИ творилось бы, если бы в Украине срезали польского орла, — добавил Зинченко.

Польша годами не отвечала на украинские просьбы быть внимательнее к украинским местам памяти в Польше, которые постоянно вандализировались. Польские медиа рассказывают только то, что выгодно, рассказывают только те вещи, где есть кликбейт.