Слова политика подтверждает и бюджет России на следующий год

Лидер Кремля Владимир Путин, которому на днях исполнилось 72 года, не прекратит войну, пока он жив или пока он у власти. В этом уверен российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

Соответствующее мнение он высказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, это достаточно очевидно, ведь прекращение войны означало бы смерть для Путина или, по меньшей мере, срок в тюрьме.

"То, что Путин не прекратит войну, пока он жив или пока он у власти, это достаточно очевидно. Я думаю, что у него сейчас ситуация складывается так, что прекращение войны означает его смерть или пребывание в тюремной камере. Поэтому он войну не прекратит, такой опции не существует", — уверен журналист.

По мнению Яковенко, этот факт в первую очередь должны осознать те, кто ищет с лидером России варианты переговоров.

"Войну он не прекратит ни при каких обстоятельствах", — подчеркнул Яковенко.

Примечательно, что на это указывает и анализ российского бюджета на 2024 год, недавно одобренный Государственной Думой РФ. Согласно документу, российское правительство намерено увеличить расходы на оборону до 13,2 трлн рублей (142 млрд долларов) в 2025 году, что составляет 6,2% валового внутреннего продукта.

Таким образом, сумма средств, выделенных на армию, больше, чем совокупные суммы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику.

В то же время, в госбюджете России на 2025 год заложено увеличение финансирования на СМИ, то есть де-факто на пропаганду, до 137 миллиардов рублей, или 1,4 миллиарда долларов. Это на 13% больше, чем в 2024 году. Эти факты прямо указывают на то, что Владимир Путин не собирается прекращать войну и все разговоры о переговорах являются лишь частью плана Кремля.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о пяти малоизвестных фактах о Путине и его "секретной" семье. Биография лидера Кремля полна загадочных и малоизвестных фактов.