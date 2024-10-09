Лукашенко встретился с Путиным в Москве. Детали визита

Встреча состоялась в Кремле, она стала восьмой в этом году

В среду, 9 октября, в Кремле состоялась встреча руководителей России и Беларуси, Владимира Путина и Александра Лукашенко. Она стала восьмой в 2024 году.

Об этом сообщили российские медиа. Лукашенко приехал в Москву для участия в саммите Содружества Независимых Государств. На встрече с Путиным он обсудил актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, а также стратегического сотрудничества в рамках т.н. "Союзного государства" России и Беларуси.

Во время встречи Лукашенко заявил, что Запад якобы собирался "удушить" Россию и Беларусь, но у него это не получилось.

Также во время встречи Путин наградил Лукашенко высшей государственной наградой России — орденом Андрея Первозванного. Церемония состоялась в Андреевском зале Кремля после двусторонних переговоров. По словам помощника Путина Федора Ушакова, данную награду вручили Лукашенко за "выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства между двумя странами, а также укрепление дружественных связей между гражданами России и Беларуси".

Ранее "Телеграф" сообщал, что одну из резиденций Владимира Путина в Сочи снесли. Он все реже посещает южные регионы РФ из-за страха атаки украинскими дронами. Также во время полетов его самолеты исчезают с радаров даже над территориями других стран.