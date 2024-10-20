Интрига нарастает: кто лидирует на выборах в Молдове

Похоже, второй тур все же будет

В Молдове в воскресенье, 20 октября, состоялись президентские выборы. Согласно данным местного ЦИК, в них приняли участие 51,4% всех зарегистрированных избирателей, то есть около 1,5 миллиона человек.

По данным на 23:00 было обработано около 70% всех протоколов. Об этом пишет Newsmaker.

По предварительным результатам можно заметить, что поддержка действующего проевропейского президента Майи Санду оказалась не настолько высокой, как считалось в ранних прогнозах. Но она набирает 36,32%, что позволяет ей удерживать первое место.

Однако ее ближайший оппонент, пророссийский Александр Стояногло из партии экс-президента Игоря Додона в настоящее время имеет поддержку в 28,95%, что делает разрыв не настолько существенным.

Чтобы победить в первом туре необходимо набрать 50% голосов. То есть становится понятным, что Санду придется идти на второй, поскольку шансы на то, что она получит нужную цифру выглядят незначительными.

Третье место занимает бывший мэр города Бельц Ренато Усатый с 14,3% голосов. В 2020 году он тоже закончил гонку третьим, но тогда во втором туре он призывал голосовать за Санду. К настоящему времени он изменил свою позицию и уже отмечался активной критикой действующего президента, поэтому нельзя исключать, что именно ему удастся в конечном итоге изменить исход выборов. На заре политической карьеры Усатый считался пророссийским политиком, однако в настоящем в России против него открыто уголовное дело по статье о "криминальном транзите денег".

На фоне президентских выборов в Молдове также проходит референдум за закрепление проевропейского курса в конституции страны. По итогу обработки 50% протоколов противники этого решения имеют большинство в 55,31%, сторонники сближения с ЕС идут со значительным отрывом — 44,6%. Стоит отметить, что голосовать "за" призывала Санду, в то время как пророссийские силы всячески бойкотировали это решение.

Как сообщалось ранее, в начале ноября выборы также состоятся в США. Действующий президент Джо Байден уже предположил, что они могут закончиться силовым противостоянием.