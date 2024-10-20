Інтрига наростає: хто лідирує на виборах у Молдові

Схоже, другий тур все ж таки буде

У Молдові у неділю, 20 жовтня, відбулися президентські вибори. За даними місцевого ЦВК, у них взяли участь 51,4% усіх зареєстрованих виборців, тобто близько 1,5 мільйона осіб.

За даними на 23:00 було опрацьовано близько 70% усіх протоколів. Про це пише Newsmaker.

За попередніми результатами можна зауважити, що підтримка чинного проєвропейського президента Майї Санду виявилася не настільки високою, як вважалося в ранніх прогнозах. Але, вона набирає 36,32%, що дозволяє їй утримувати перше місце.

Однак її найближчий опонент, проросійський Олександр Стояногло з партії експрезидента Ігоря Додона, нині має підтримку у 28,95%, що робить розрив не настільки суттєвим.

Щоб перемогти у першому турі, необхідно набрати 50% голосів. Тобто стає зрозумілим, що Санду доведеться йти на другий, оскільки шанси на те, що вона отримає потрібну цифру, виглядають незначними.

Третє місце посідає колишній мер міста Бельц Ренато Усатий із 14,3% голосів. 2020 року він теж закінчив гонку третім, але тоді у другому турі він закликав голосувати за Санду. Наразі він змінив свою позицію і активно критикував чинного президента, тому не можна виключати, що саме йому вдасться зрештою змінити результат виборів. На зорі політичної кар’єри Усатий вважався проросійським політиком, однак тепер у Росії проти нього відкрито кримінальну справу за статтею про "кримінальний транзит грошей".

На тлі президентських виборів у Молдові також відбувається референдум за закріплення проєвропейського курсу у конституції країни. За підсумками обробки 50% протоколів противники цього рішення мають більшість у 55,31%, прихильники зближення з ЄС йдуть зі значним відривом — 44,6%. Варто зазначити, що голосувати "за" закликала Санду, тоді як проросійські сили всіляко бойкотували це рішення.

Як повідомлялося раніше, на початку листопада вибори також відбудуться у США. Чинний президент Джо Байден уже припустив, що вони можуть закінчитися силовим протистоянням.