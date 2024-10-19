"Выберут, кого захотят": Лукашенко рассказал о своих планах на выборы в Беларуси в 2025 году

Проводить предвыборную кампанию он не планирует

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже начинает говорить о выборах в стране в 2025 году. По его словам, граждане Беларуси изберут главу государства "аккуратно".

Об этом он заявил на фестивале-ярмарке "Дажынки-2024" в субботу, 19 октября. Лукашенко подчеркнул, что он еще не начинал свою предвыборную кампанию.

"Запомните: больше всего я бы не хотел, чтобы эта кампания начиналась. Да, мы, как всегда, по-белорусски, чисто, аккуратно, на глазах всего мирового сообщества выберем своего президента. Вы выберите того, кто этого заслуживает, вашим мнение. Поэтому никакой предвыборной кампании", — сказал Лукашенко.

По его словам, выступление на фестивале точно не часть агитации, но если бы он имел на это право, то уже начал бы предвыборную кампанию.

Напомним, что Лукашенко хочет, чтобы белорусы были на переговорах Украины с РФ. Ведь они будут оказывать прямое влияние на интересы Беларуси. Он также назвал войну России против Украины "конфликтом" и выразил опасения относительно будущего Беларуси.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Лукашенко и лидер России Владимир Путин встретились в Москве. Тогда Лукашенко заявил, что Запад якобы собирался "задушить" РФ и Белоруссию, но ему это не удалось.