Протестовать нельзя восставать. Почему грузинская оппозиция спустила на тормозах фальсификации власти на выборах

Противники нынешней власти имеют свои аргументы для мирного урегулирования вопроса

В Грузии очень долго власть никак не могли передать законным способом — происходили военные перевороты, восстания, революции и т.д. Поэтому оппозиция не радикализует свои протесты против массовых фальсификаций и объявленных властями результатов парламентских выборов, чтобы оставаться цивилизованной в правовом поле.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший пресс-секретарь посольства Грузии в Украине, журналист и аналитик Бачо Корчилава.

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Он рассказал, что впервые власть цивилизованным путем смогла перейти от одной партии к другой после выборов 20212 года, когда ее передали через избирательный механизм от политсилы Михеила Саакашвили к партии "Грузинская мечта" — нынешнего негласного правителя Грузии Бидзины Иванишвили.

— Теперь же оппозиция говорит: если идти совсем радикальным методом, а не в правовом поле, это затормозит движение Грузии в ЕС и вызовет конфронтацию в обществе. Имеют ли они право на такое видение? Конечно, имеют. Сама оппозиция и ее лидеры. Вот поэтому они и выбрали путь идти таким [правовым] методом, если этот путь принесет им результат, — говорит Бачо Корчилава.

Аналитик напомнил, что Европа и США тоже говорят, что должны быть расследованы факты фальсификации.

— Но они очень неуверенно об этом говорят. Однако если этот путь принесет оппозиции результат (президенту вместе с оппозиционными политсилами и т.д.) и если они в этом добьются результата, то, значит, будут оставаться цивилизованными в правовом поле, — отметил бывший представитель дипломатического корпуса.

После восстановления переговорного процесса с ЕС по евроинтеграции Грузии, если все аспекты будут достигнуты, оппозиции будет легче этим аргументом апеллировать, добавил Бачо Корчилава.

Напомним, дипломат Владимир Огрызко объяснил "Телеграфу", как Грузии отстоять проевропейскую позицию.