Протестувати не можна повставати. Чому грузинська опозиція спустила на гальмах фальсифікації влади на виборах

Противники нинішньої влади мають свої аргументи для мирного врегулювання питання

У Грузії дуже довго владу ніяк не могли передати у законний спосіб – відбувалися воєнні перевороти, повстання, революції тощо. Тому опозиція не радикалізує свої протести проти масових фальсифікацій і оголошених владою результатів парламентських виборів, щоб залишатися цивілізованою у правовому полі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній пресаташе посольства Грузії в Україні, журналіст і аналітик Бачо Корчілава.

Більше читайте у публікації на сайті "Телеграф" у публікації: "Це може повторитися в Україні": Бачо Корчілава про Грузію після виборів, єдиний шлях опозиції і стратегію Заходу".

Він розповів, що вперше влада цивілізованим шляхом змогла перейти від однієї партії до іншої після виборів 20212 року, коли її передали через виборчий механізм від політсили Міхеїла Саакашвілі до партії "Грузинська мрія" — нинішнього негласного правителя Грузії Бідзіни Іванішвілі.

— Тепер же опозиція говорить: якщо йти зовсім радикальним методом, а не в правовому полі, то це загальмує рух Грузії в ЄС і викличе конфронтацію в суспільстві. Чи вони мають право на таке бачення? Звісно, мають. Сама опозиція і її лідери. От тому вони й обрали шлях йти таким [правовим] методом, якщо ця дорога принесе їм результат, — каже Бачо Корчілава.

Аналітик нагадав, що Європа і США теж кажуть, що повинні бути розслідувані факти фальсифікації.

— Але вони дуже невпевнено про це говорять. Однак у разі, якщо цей шлях принесе опозиції результат (президенту разом з опозиційними політсилами і т.д.) і якщо вони у цьому доб'ються результату, то, значить, залишатимуться цивілізованими в правовому полі, — наголосив колишній представник дипломатичного корпусу .

Тож після відновлення переговорного процесу з ЄС щодо євроінтеграції Грузії, якщо всі аспекти будуть досягнуті, опозиції буде легше цим аргументом апелювати, додав Бачо Корчілава.

Нагадаємо, дипломат Володимир Огризко пояснив "Телеграфу", як Грузії відстояти проєвропейську позицію.