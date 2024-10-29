Студенческий марш в Тбилиси: молодежь присоединилась к протестам оппозиции

"Мы будем бороться до тех пор, пока не победит свободная, единственная, независимая Грузия!"

В Тбилиси студенты вышли на марш протеста из-за результатов парламентских выборов. Молодежь шла к зданию парламента с флагами Грузии и Европейского Союза.

Участники акции держали в руках плакаты с призывами к европейскому будущему. По данным издания SOVA, студенческий марш начался вечером 29 октября.

Организатором выступило молодежное движение Dafioni. Участники протеста обвинили партию "Грузинская мечта" в лишении их демократических прав и свобод.

"Мы хотим жить в европейской цивилизации! Мы будем бороться до тех пор, пока не победит свободная, единственная, независимая Грузия!", – подчеркнули организаторы акции.

Студенческий марш в Тбилиси, фото SOVA

Студенческий марш в Тбилиси, фото SOVA

Напомним, накануне, 28 октября, тысячи грузин вышли на акцию протеста возле парламента. Митингующие перекрыли проспект Руставели, требуя отмены результатов выборов из-за массовых фальсификаций.

По предварительным данным Центризбиркома, провластная "Грузинская мечта" получила 54% голосов и получит 89 мест в парламенте. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала к быстрому и прозрачному расследованию нарушений. Все четыре оппозиционные силы отказались признавать результаты голосования, а президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией".

Ранее "Телеграф" писал об истинной причине пророссийского выбора на парламентских выборах в Грузии. Об этом политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал специально для "Телеграфа".