Молдова "впечатляюще" отреагировала на падение сразу двух дронов РФ на своей территории

Россия систематично нарушает воздушное пространство Молдовы

Кишинев выразил протест после того, как два российских дрона упали на территории Молдовы. Инцидент произошел в ночь на 10 ноября, когда Россия опять массово атаковала Украину.

Об этом сообщил глава МИД Модовы Михай Попшой в соцсети X. По его словам, эти дроны использовались россиянами, чтобы ввести в заблуждение украинскую ПВО.

Он добавил, что такие атаки являются нарушением воздушного пространства страны и подвергают угрозе жизни молдаван.

"Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и вновь заявляем о своем осуждении жестокой войны России против Украины", — написал он.

Как сообщалось ранее, утром 10 ноября вблизи села Фирледень был обнаружен российский дрон. Позже еще один нашли возле села Боросений-Ной. В обоих случаях речь шла о БПЛА типа "Пародия".

Эти аппараты не несут на себе взрывчатки или другого оружия, собраны из самых дешевых материалов и имеют лишь одну цель — заставить украинцев потратить на них боеприпасы к средствам ПВО. Также они используются в качестве инструмента психологического давления, поскольку из-за невозможности сразу отличить "пародию" от реального "шахеда" украинцам приходится слушать сигналы тревоги.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда российские дроны залетают в Молдову. Мало того, туда даже залетали российские крылатые ракеты.