Российские "Шахеды" были модернизированы и стали еще опаснее (видео)

Украинцев еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу и обязательно спускаться в укрытия

Боевая часть вражеских беспилотников типа Shahed изменилась и они теперь несут термобарические боеприпасы. Кроме этого, уже сейчас украинцы регулярно могут наблюдать за тем, как ударные дроны летают на очень низкой высоте.

Это очень опасная тенденция и украинцам советуют в случае воздушной тревоги обязательно спускаться в укрытия. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал експерт Defence Express Иван Киричевский.

"Использование термобарических боеприпасов в Шахедах — это не новшество. Данный факт фиксируется с начала этого года. Но нужно понимать принцип действия этого боеприпаса. Это, по сути, огнемет", — заявил Киричевский.

По словам эксперта, во время взрыва такого боеприса в закрытом помещении создается не только очень высокая температура, но и сильное давление. Поэтому нужно обязательно спускаться в укрытие во время сигнала воздушной тревоги даже в ночное время.

Если же вас застала вражеская атака в помещении, то закройте все окна и двери, а также найдите себя укрытие следуя "правилу двух стен".

При этом эксперт подчеркнул, что россияне не устанавливают термобарические боеприпасы на 100% беспилотников. Дроны с такой "начинкой" используют чаще всего для атак по энергетическим или военным объектам.

Также эксперт прокомментировал пролеты Шахедов на низких высотах. По его словам, русские считают такую тактику наиболее успешной. Однако высота пролета беспилотника на самом деле не так важна. Главное — это количество огневых средств, которыми располагает украинская ПВО.

"Россияне значительно увеличили количество дронов-камикадзе, которыми ежедневно обстреливают города Украины. Практики сбивания такого количества беспилотников нет ни у одной страны мира. И это нужно понимать. И нам нужно фиксироваться на наших успехах. Ведь мы смогли добиться того, что вражеский террор не достиг успеха", — резюмировал Киричевский.

Об изменении тактики атаки Шахедов, ситуации на фронте и усилении систем ПВО в Украине и Европе смотрите в полной версии интервью с експертом Defence Express Иваном Киричевским.

Напомним, боеприпасы объёмного взрыва, или объёмно-детонирующие боеприпасы, или термобарические снаряды — это боеприпасы, использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака.

Боеприпасы объёмного взрыва больших калибров по мощности сравнимы со сверхмалыми тактическими ядерными боеприпасами, но у них отсутствует радиационный эффект поражения.

При детонации термобарического боеприпаса однотактного действия при его взрыве образуется ударная волна, за которой начинают двигаться элементы термобарической смеси. Эта смесь взаимодействует с воздухом и сама с собой и образуется "облако" с температурой 2400-2600 °C, которое "живет" около одной секунды.

Это "облако", в отличие от ударной волны от фугасного боеприпаса, "растекаясь" заполняет весь объем. То есть от нее невозможно спрятаться за углом. Кроме сверхвысокой температуры, при взрыве образуется мощная ударная волна, поражающая легкие, органы слуха и т.п.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, модернизировать иранские дроны-камикадзе россияне начали сразу после того, как получили лицензию и наладили их серийное производство на территории РФ.