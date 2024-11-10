В Молдове упал необычный дрон после рекордной атаки РФ на Украину (фото)

На месте обнаружения находки работают специалисты

В Каушанском районе вблизи села Фирледень в Молдове местный житель обнаружил дрон, который лежал на траве. На место срочно выехали все необходимые службы, чтобы обследователь летательный аппарат.

О необычной находке мужчина сообщил в местную полицию утром 10 ноября. Он рассказал, что нашел беспилотник недалеко от населенного пункта. Об этом информирует Генеральный инспекторат полиции (ГИП).

"На месте присутствуют все специализированные службы, а обследовать летательный аппарат должны специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз ГИП", — сказали правоохранители.

В настоящее время доступ к этому районе ограничен для граждан. Там сейчас работают специалисты.

Украинский журналист Александр Коваленко в своем Telegram-канале объяснил, что это был российский дрон "Пародия". Этот беспилотник-приманка не несет в себе боевой части. Он, в частности, отвлекает на себя огонь.

Стоит отметить, что в ночь на 10 ноября российские военные выпустили по Украине рекордное количество дронов — 145. Силы украинской ПВО сбили 62 дрона в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях. Также еще 67 были "локационно потеряны" в разных регионах Украины. Еще десять вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в марте текущего года две российские ракеты залетели на территорию Молдовы.