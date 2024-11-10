Молдова "вражаюче" відреагувала на падіння відразу двох дронів РФ на своїй території

Росія систематично порушує повітряний простір Молдови

Кишинів висловив протест після того, як два російські дрони впали на території Молдови. Інцидент стався в ніч на 10 листопада, коли Росія знову масово атакувала Україну.

Про це повідомив глава МЗС Молдови Міхай Попшой у соцмережі X. За його словами, ці дрони використовувалися росіянами, щоб ввести в оману українську ППО.

Він додав, що такі атаки є порушенням повітряного простору країни та наражають на загрозу життю молдаван.

"Ми рішуче засуджуємо ці агресивні вторгнення і знову заявляємо про засудження жорстокої війни Росії проти України", — написав він.

Як повідомлялося раніше, вранці 10 листопада поблизу села Фірледень було виявлено російський дрон. Пізніше ще один знайшли біля села Боросеній-Ной. В обох випадках йшлося про БПЛА типу "Пародія".

Ці апарати не несуть на собі вибухівки чи іншої зброї, зібрані з найдешевших матеріалів та мають лише одну мету — змусити українців витратити на них боєприпаси до засобів ППО. Також вони використовуються як інструмент психологічного тиску, оскільки через неможливість відразу відрізнити "пародію" від реального "шахеду" українцям доводиться слухати сигнали тривоги.

Варто зазначити, що це не вперше, коли російські дрони залітають до Молдови. Мало того, туди навіть залітали російські крилаті ракети.