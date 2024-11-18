Дали заднюю? Во Франции сделали новое заявление о разрешении на удары по России

"Телеграф" показал фотодоказательство

В понедельник, 18 ноября, издание Le Figaro, сообщившее, что Франция и Великобритания позволили Украине бить вглубь России ракетами SCALP/Storm Shadow, удалило эту информацию. В материале была размещена другая информация.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на Le Figaro. Фраза о том, что Британия и Франция позволили Украине нанести удар вглубь российской территории, используя свои ракеты SCALP/Storm Shadow, была заменена на то, что "в канцеляриях уже бушевали дебаты по разрешению использования западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон (президент Франции, — ред.) высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года.

В том же числе на публикации стоит отметка "обновлено".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Брюсселе заявил, что Париж не менял своей позиции по ударам французскими ракетами вглубь РФ, такая возможность рассматривается

"Вы слышали, что сказал президент Франции Эммануэль Макрон в мае во время поездки в ФРГ. Тогда было заявлено, что мы рассмотрели бы такой вариант решения ударов по объектам, откуда россияне совершают агрессию относительно украинской территории. Так что ничего нового из этого вопрос", — сказал министр иностранных дел Франции.

Что было в материале статьи

Президент США Джо Байден разрешил использование тактических баллистических ракет ATACMS на российской территории. Сразу после этого появилась информация о том, что аналогичное разрешение Украина получила и от Франции и Великобритании по крылатым ракетам Storm Shadow/SCALP.

"Французы и британцы позволили Украине нанести удар вглубь территории России с помощью своих ракет SCALP/Storm Shadow", — говорилось в сообщении.

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