"Стратегія не працює": у Європі закликали змінити політику щодо України

У Литві позитивно оцінили дозвіл США на удари по Росії своїми ракетами

Стратегія Європи щодо України потребує перегляду. Поточна політика вже показала свою неефективність.

Про це розповів міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі LRT. За його словами, спроби встановити мир через деескалацію зазнали провалу.

"Я вважаю, що ми досягли точки, коли можна сказати, що стратегія, за допомогою якої ми допомагали Україні останні три роки, майже тисячу днів, провалилася", — сказав дипломат.

Глава МЗС Литви додав, що нова стратегія Заходу щодо України має бути заснована на демонстрації сили, а тому необхідно зняти всі обмеження щодо використання ЗСУ західної зброї.

Коментар Ландсбергіса прозвучав у контексті скасування заборони з боку США на використання балістичних ракет ATACMS по цілях на російській території. Водночас чиновник зазначив, що поки що "не поспішає відкривати шампанське", оскільки не знає, скільки цих ракет залишилося в запасах України.

"Питання у тому, чи вистачить у них ракет, щоб змінити ситуацію на полі бою", — додав міністр.

Як повідомлялося раніше, 17 листопада до ЗМІ потрапила інформація про те, що США дозволили використання ракет ATACMS для ударів по цілях на російській території.

Деякі видання повідомили, що Великобританія та Франція також дали дозволи на використання крилатих ракет Storm Shadow/SCALP. Однак пізніше ці повідомлення були видалені.