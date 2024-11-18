Мир приблизился к Третьей мировой? Отменит ли Трамп решение Байдена на удары вглубь России

Байден хочет успеть помочь Украине перед тем, как уйти с поста президента США

Решение президента США Джо Байдена о разрешении Украине бить ракетами ATACMS по территории России является долгожданным, но в то же время запоздалым.

Об этом в интервью турецкому медиа TRT World рассказал главный редактор сайта "Телеграф" Ярослав Жаренов. Он отметил, что разрешение Байдена на удары ATACMS является хорошей новостью для Украины и добавил, что Байден был в более рискованном положении, чем европейские партнеры.

В то же время ситуация на фронтах российско-украинской войны продолжает быть напряженной. Поскольку Дональд Трамп заявлял о желании усадить Москву и Киев за стол переговоров до инаугурации, Джо Байден хочет успеть оказать помощь Украине перед тем, как уйти с поста президента США, отметил Жаренов.

Украинцы хотят остановить войну, но Россия каждый день наносит удары, которые влекут за собой человеческие жертвы. Путин не хочет останавливать кровопролитие, заявил Жаренов.

"Возможно, этот шаг со стороны администрации Байдена поможет нам стать сильнее, получить более сильную позицию. И возможно, если будут какие-либо переговоры, наша позиция может быть более сильной, чем теперь", — подчеркнул журналист.

В то же время Украина и другие страны оказались на пороге новой мировой войны. Иран, Северная Корея и, по некоторым данным, Китай, помогали России в агрессии против Украины.

"В этом конфликте участвует все больше новых стран. И я не думаю, что мы сможем остановить войну в течение одного-двух дней, как того хочет Трамп. А решение Байдена меняет позицию других европейских партнеров. Франция и Великобритания дадут точно такое же разрешение Украине бить по России своим оружием", — заявил Жаренов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие цели в России могут поразить ракеты ATACMS.