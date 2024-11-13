Шольц похвастался, как не допустил обострения войны в Украине

При этом глава Германии готов помочь

В среду, 13 ноября, Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия должна помогать Украине, но не допустить своего участия в войне. При этом он похвастался, что эскалации не произошло благодаря его усилиям

Об этом глава германского правительства заявил во время дебатов в Бундестаге. Цитирует его слова BILD.

"Мы должны заботиться о том, чтобы Украина имела хорошие перспективы как демократическая суверенная нация. Мы ответственны за то, чтобы она не осталась сама, чтобы это обсуждалось. Хочу четко сказать, это должно быть ясно: не должно быть решений, принятых в обход Украины" Она может положиться на нашу страну и нашу солидарность. При этом не скрою: одновременно, на мой взгляд, в ближайшем будущем также важно, чтобы мы делали все, чтобы в этой войне не было дальнейшей эскалации и мы не стали стороной конфликта. было эскалации", — утверждает Шольц.

Он в очередной раз выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. А также ударов в глубь территории России.

"Повторяю свою позицию по этому вопросу: я против того, чтобы поставленным нами оружием обстреливали цели в глубине территории России. И я не изменю позицию по поставкам крылатых ракет из Германии. И об этом мы также сможем дискутировать перед новыми выборами", — подчеркнул он. .

Taurus для Украины — что известно

Стоит отметить, что Украина с прошлого года просит Германию о поставках ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако топ-чиновники в Германии выступали за такую помощь украинским защитникам, категорически против выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он оправдывал свою позицию тем, что Украина якобы может ударить по таким ракетам по Москве.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии заговорили о "перезагрузке" Бундестага на фоне развала коалиции.