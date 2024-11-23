Названы три аргумента, почему Путин побоится ударить по базе США в Польше

Такой вывод можно сделать из предыдущих действий РФ

Россия прибегла к прямым угрозам ударить по американской базе противоракетной обороны (ПРО) в Польше. Однако есть три сигнала, свидетельствующие, что президент РФ Владимир Путин не сделает этого.

Об этом в эфире "Телеграфа" рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он напомнил, что компания Rheinmetall во время войны анонсировала открытие на западе Украины производства по изготовлению тяжелой бронетехники. Тогда заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что это якобы законная цель для РФ. На что в Rheinmetall ответили, что будут защищать собственные объекты собственными комплексами ПВО.

"По состоянию на сегодняшний день я ни разу, ни в украинской прессе, ни в западной, даже на уровне сплетен в сети, не вижу информации о том, что производственные мощности Rheinmetall в Украине были атакованы российской баллистикой крылатыми ракетами или беспилотниками", — сказал эксперт.

Ступак привел и другой пример — компания Baykar объявила об открытии в Украине предприятия по производству беспилотников. Пресс-секретаря Путина тогда спросили, является ли это уже "красной линией", на что он ответил "хотят, пусть открывают, что мы можем сделать".

"И теперь третий пример — город Кривой Рог, который постоянно страдает от российских ударов, но находящееся там предприятие, огромное — несколько футбольных полей размером, Arcelor Mittal Steel, принадлежащее индийским инвесторам — там тоже не было прилетов вообще", — подчеркнул Ступак.

Он добавил, что делает из этого вывод, что Российская Федерация категорически боится атаковать предприятия принадлежащие иностранным инвесторам. Ступак отметил, что РФ не хочет эскалации не только по отношению к своим условным союзникам — Турции и Индии, но даже по отношению к Германии.

"Поэтому резюме такое — чем больше будет у нас в Украине иностранных предприятий, которые будут заниматься изготовлением разнообразной техники, то они будут защищены таким "невидимым куполом" от российских ракет", — резюмировал Ступак.

Как сообщал "Телеграф", Россия разработала документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где среди прочего есть план разделения Украины на три части. Не исключено, что документ может быть передан представителям следующей администрации США, которую возглавит Дональд Трамп.