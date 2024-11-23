Названо три аргументи, чому Путін побоїться вдарити по базі США у Польщі

Такий висновок можна зробити з попередніх дій РФ

Росія вдалася до прямих погроз вдарити по американській базі протиракетної оборони (ПРО) у Польщі. Проте є три сигнали, які свідчать, що президент РФ Володимир Путін не зробить цього.

Про це в ефірі "Телеграфу" розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак. Він нагадав, що компанія Rheinmetall під час війни анонсувала відкриття на заході України виробництва з виготовлення важкої бронетехніки. Тоді заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що це нібито законна ціль для РФ. На що у Rheinmetall відповіли, що захищатимуть власні об'єкти власними комплексами ППО.

"Станом на сьогоднішній день я жодного разу, ні в українській пресі, ні в західній, навіть на рівні пліток в мережі, не бачу інформацію про те що виробничі потужності Rheinmetall в Україні були атаковані російською балістикою крилатими ракетами або безпілотниками", — сказав експерт.

Ступак навів й інший приклад — компанія Baykar оголосила про відкриття в Україні підприємства по виготовленню безпілотників. Прессекретаря Путіна тоді запитали, чи є це вже "червоною лінією", на що він відповів "хочуть, хай відкривають, що ми можемо зробити".

"І тепер третій приклад — місто Кривий Ріг, яке постійно потерпає від російських ударів, але підприємство, яке знаходиться там, величезне — декілька футбольних полів розміром, Arcelor Mittal Steel, яке належить індійським інвесторам — там теж не було прильотів взагалі", — наголосив Ступак.

Він додав, що робить з цього висновок, що Російська Федерація категорично боїться атакувати підприємства які належать іноземним інвесторам. Ступак зазначив, що РФ не хоче ескалації не лише щодо своїх умовних союзників — Туреччини та Індії, але навіть щодо Німеччини.

"Тому резюме таке — чим більше буде у нас в України іноземних підприємств, які будуть займатися виготовленням різноманітної техніки, то вони будуть захищені таким "невидимим куполом" від російських ракет", — резюмував Ступак.

Як повідомляв "Телеграф", Росія розробила документ із прогнозом розвитку військово-політичної ситуації у світі до 2045 року, де серед іншого є план поділу України на три частини. Не виключено, що документ можуть передати представникам наступної адміністрації США, яку очолить Дональд Трамп.