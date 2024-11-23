Атакованный объект возле Марьино расположен в восточной части санатория Управления делами президента России

В результате удара Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября было ликвидировано 500 солдат КНДР, российские генерал и 18 офицеров. Кроме того, ранения получили 33 солдата РФ.

Об этом сообщает Global Defense Corp со ссылкой на собственные источники. Погибший генерал – это первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Валерий Солодчук, бывший командир 1 армейского корпуса при группировке "ДНР" в 2014 году.

Во время удара по подземному объекту также были ранены три северокорейских военных, в том числе два офицера-мужчины и одна женщина. Сначала ее идентифицировали как медика, хотя источники предполагают, что она, возможно, работала переводчиком.

Напомним, объект возле Марьино, куда прилетела ракета, расположен в восточной части санатория Управления делами президента России. Там находится узел связи.

Как сообщал "Телеграф", 20 ноября Украина впервые применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Целью стал объект вблизи поселка Марьино Курской области, где было зафиксировано около 15 взрывов.