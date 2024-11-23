Политтехнолог назвал "символическую" дату, когда Путин может нанести удар по Украине

Путин большой поклонник символизма

Удар России межконтинентальной ракетой "Орешник" по Украине пришелся на 21 ноября, когда наше государство отмечает День Достоинства и Свободы. Следующий удар тоже возможен в "необычный день".

Об этом пишет политтехнолог Евгений Магда. По его словам, удар именно 21 ноября не просто стечение обстоятельств, ведь это символический день и для Путина.

"РФ нанесла удар "Орешнику" в День Достоинства и Свободы. Многие забыли, каким унижением для Путина стала Оранжевая революция. Он большой сторонник символизма", — пишет Магда.

Заметим, что именно 21 ноября 2004 года началась Оранжевая революция, в результате которой президентом Украины стал не лидировавший Виктор Янукович, а Виктор Ющенко. Уже в 2013 году в этот день начался Евромайдан, когда люди выступили против остановки евроинтеграции Украины. В результате протестов тогдашний президент Янукович сбежал из Украины в РФ.

"Поэтому следующий "привет" будет, по идее, на 30-ю годовщину подписания Будапештского меморандума. Но Запад и тогда, вероятно, утрется молча", — говорит Магда.

Этот меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан 5 декабря 1994 года. Именно это международное соглашение и оставило Украину без ядерного оружия, в обмен на то, что подписавшиеся страны будут уважать ее независимость, суверенитет и границы. Он был подписан между Украиной, Россией, Великобританией и США.

Напомним, что недавно Путин лично опровергал слова главы ГУР Кирилла Буданова об "Орешнике". Во время его речи дошло и до угроз всей Европе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько ударов ракетой "Кедр" РФ может нанести по Украине. Буданов назвал минимум.