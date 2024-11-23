Залужный рассказал, когда россияне смогут совершить мощный прорыв на фронте

Война толкает колесо научно-технического прогресса

Посол Украины в Великобритани и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о том, что сделать мощный прорыв на фронте россияне смогут после 2027 года. Именно тогда им удастся накопить достаточное количество ресурсов и "технологических материалов".

При этом, вражеские войска скорее всего будут использовать тактику "измора" и откажутся от агрессивного преодоления территорий противника. Об этом Залужный сказал во время своего выступления на церемонии награждения УП-100.

"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не помгли двигаться дальше. Появился некий ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", — заявил Залужный.

По его словам, россияне сейчас не могут, к примеру, за неделю продвигаться на 150-200 километров и это свидетельствует о своеобразном "ступоре" и нехватке ресурсов. Мощный прорыв со стороны вражеских войск станет возможет ближе к 2027 году — именно тогда завершится техническо-эволюционный процесс.

"По моей собственной теории, когда завершится техническо-эволюционный процесс и начнется процесс накопления технологических материалов, то возможность активно наступать восстановится. По моим подсчетам это произойдет после 2027 года", — резюмировал экс-главком ВСУ.

Однако, по мнению Залужного, к этому времени войска РФ откажутся от агрессивного преодоления территорий противника и будут использовать тактику измора. Именно подобие этого мы сейчас и видим на фронте.

"Мы не видим глубокого прорыва противника, а видим постепенное выдавливание нас с позиций, которые, конечно, даются им очень-очень большими потерями… И это связано с тем, что россияне реализовывают именно эту стратегию измора….Но, на сегодняшний день россияне не готовы к тому, чтобы расширять свой фронт…Поэтому ведение таких комбинированных действий, направленных на измор, приводит к результатам, в том числе и на поле боя", — резюмировал Залужный.

Валерий Залужный — что известно

Залужный был Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины с 27 июля 2021 года по 8 февраля 2024 года. Во время его руководства в должности ВСУ активно участвовали в войне и успешно отражали атаки российских войск.

Он имеет звание генерала и является Героем Украины. А также вошел в список 100 самых влиятельных людей в 2022 году по версии журнала Time.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о решении освободить от должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Вместо этого новым главнокомандующим был назначен Александр Сырский.

Следует отметить, что слухи об отставке Залужного появились в конце января 2024 года. Хотя и до этого в сети писали о возможном увольнении Залужного.

С мая 2024 года Валерий Залужный занимает должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Валерий Залужный отреагировал на План победы, представленный Владимиром Зеленским в Верховной Раде. Он назвал его абсолютно логичным и правильным.